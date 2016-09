"Digitaalsed tehnoloogiad ja digitaalne side tungivad läbi igast elu aspektist," ütles Juncker oma kõnes Evening Standardi teatel. "Kõik, mida need vajavad, on juurdepääs kiirele internetile. Me vajame ühendatust. Meie majandus vajab seda. Inimesed vajavad seda."

Plaani elujõulisuses on kaheldud ning viidatud, et Euroopa ametnikud pole siiani saanud hakkama teiste tehnikateemaliste lubaduste täitmisega, näiteks mobiilside rändlustasudest lahtisaamisega. Ka on märgitud, et kui EL hoolitseb varustuse ja paigaldamise eest, siis Wi-Fi süsteemide muud kulud jäävad kohalike organisatsioonide kanda. Veel on kritiseeritud, et 5G on alles arendusjärgus ja et paljudes Euroopa avalikes paikades juba on Wi-Fi.