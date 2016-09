Levinud on soovitus, et päeva tuleb alustada klaasi sooja veega, kuhu on pigistatud ühe sidruni mahl. Kas see aga päriselt on ka kasulik?

Tegelikult on sidrunimahlaga vee joomise kohta teisigi arvamusi. Shape.com toob neist välja kolm ja selgitab, kas neil on tõepõhi all.

Sidrun parandab seedimist. Tegelikkus on aga selline, et sidrun võib mõnikord kõhuhädad hullemaks teha, sest sidrunhappe tõttu võivad tekkida valu ja krambid. Arvamus, et sidrunimahla joomine parandab seedimist on tulnud aastakümnetetagusest uuringust, mille kohaselt võib sidrunhape parandada antatsiidide (happealandajate) toimeaine alumiiniumhüdroksiidi imendumist. Kuid et sel võib olla ka vastupidine toime, on kõik individuaalne ning igaks juhuks tasub sidrunivee joomisega olla ettevaatlik.