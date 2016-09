Tänase saate külaliseks on Kaia-Liisa Tõntsohn, kellel oli õnn veeta peaaegu aasta Kolumbias.

Kaia-Liisat kuulata on rõõm – tema jutus on tõeline entusiasm ja silmad säravad, kui ta kirjeldab elu Kolumbias. Saates räägib Kaia-Liisa näiteks vaeste piirkondadest (kuidas elatise teenimiseks müüakse 10-sendiseid nätsupakke), Amazonase vihmametsast (kuidas ta magas ühe katuse all vabalt elava boamaoga) ning meeste häirivast huvist.

Räägime ka maailma kurikuulsaimast narkoparunist Pablo Escobarist (kes oli pärit just sellest linnast, kus Kaia-Liisa elas) ning kes hoidis pöörase hirmuvalitsuse all tervet Kolumbiat. Milline oli maailm tema ajal ja mis Escobarist lõpuks sai?

