Fond jätkab 67aastase leukeemiaga võitleva mehe toetamist, kelle ligi 6000 eurot kuus maksvat ravi toetatakse juba aasta aega. Vähk on tänu ravimile taandunud ning püsib kontrolli all. Kuid selleks on oluline, et ravi ei katkeks. Mees pole oma haigusest isegi pereliikmetele rääkinud ja kuna ta elab täisväärtuslikku elu, pole pere osanud probleeme isegi kahtlustada.

Svetlana tütar Anna kirjutab: „Eelmisel aastal kirjutasin esimese taotluse „Kingitud elu" fondile palvega toetada minu ema Svetlana ravikulude katmist. Me saime positiivse vastuse ja tänu sellele saime ka ühe aasta tema elule juurde. Te ei kujuta ette, mida see tähendab minule, isale ja minu lastele. Emal on praegu täiesti tavaline elu, nagu ka teistel tervetel inimestel. Mõnikord ema isegi unustab, et tal on melanoom. Ravi toimib ja me kõik tahaksime, et ema elaks võimalikult kaua. Seda tunnet, et saad emale ütelda: „Tere ema, kuidas sul läheb?", ei saa millegagi võrrelda. Meil oli väga hirmus lugeda meedias artikleid, et fondil on probleeme rahadega, sest me pidime just kirjutama uue taotluse ravikulude tasumiseks. Kuid tänu headele Eesti inimestele ja nende annetustele läksid meie hirmud üle ja vähiravifond tuli uuesti meile appi.