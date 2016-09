Jalgpalli EMil Islandile pöialt hoidnud vutisõbrad ei saagi oma uute lemmikutega FIFA 17 videomängus mängida, sest videomängude tootja EA Sports ei jõudnud väikeriigi vutiliiduga lepingu suuruse osas kokkuleppele, vahendab BBC.

Islandi vutiliit teatas, et EA Sports pakkus neile loodetust väiksemat rahasummat (15 000 USA dollarit) ning see EMil veerandfinaali jõudnud meeskonnale ei meeldi. "Nad ostavad õigusi ning tahavad seda teha peaaegu tasuta!" oli alaliidu president Geir Thorsteinsson nõutu.

FIFA edetabelis 27. kohale tõusnud Island pole seni videomängus kajastunud, kuid seekord oli lootus olemas. Veel mõned päevad tagasi säutsus EA Sports Twitteris, et jalgpallisõbrad saavad mängida ka Islandi fännide poolt kuulsaks tehtud sõjahüüu "Huh!" saatel. Nüüd on säuts kustutatud, kuid võimalik, et sõjahüüd jääb vaatamata Islandi mängumeeste puudumisele siiski alles.

"Meie esitus EMil näitas, et oleme hea meeskond ning paljud sooviksid meiega mängida. Mängijatest on kahju, aga kriitika peaks olema suunatud EA Sportsi poole. Arvan, et kui pakume neile oma õigusi, tuleb seda teha korralike läbirääkimiste teel ja õiglaste tasudega. Ma ei tunne, et see olnuks aus," lisas Thorsteinsson.