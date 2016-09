Pühapäeval Jaapanis Saitama Super Arenal karjääri teise MMA vabavõitlusmatši pidav ­Kaido Höövelson alias Baruto tunneb, et on võistluspausi ajal kõvasti arenenud.

Höövelson kohtub Open kaalus 45aastase jaapanlase Kazuyuki Fujitaga, kellele see on vabavõitlejakarjääri 27. matš.

"Enesekindlust oleks vaja ainult rohkem kasvatada. See on mul alles teine matš - ei ole nii suurt staaži ja kogemust, mis sellel alal palju rolli mängib. Tunnen, et olen vahepealse ajaga palju juurde õppinud ja korralikult trenni saanud teha," sõnas ta.

Baruto ja Fujita kohtumine peetakse päeva 10. matšina, võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 9 hommikul.

