Kui eile juhtisime tähelepanu sellele, et vastu kütteperioodi tuleks korstnad-küttekehad tahmast puhastada, siis täna tuleb juhtida rääkida nendest, kes ei ela ahiküttega korterites.

Kuigi võib tunduda, et tuleoht varitseb neid vähem, siis selle ööpäeva tuleõnnetused said alguse just säärastes kohtades. Hooleta olid jäetud küünlad ning söögid elektripliitidel, põlesid elektrijuhtmed ja elektriradaatoritele liiha lähedale jäänud esemed.

Nüüd aga kõigest järjekorras: