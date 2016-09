Words can´t describe the feelings after scoring my first goal for this great club, but the main thing is the clean sheet and going through to the next round. #ynwa Pole sõnu, et kirjeldada seda tunnet, kui lõin oma esimese värava selle suurepärase klubi eest, aga kõige tähtsam on see, et hoidsime oma värava puhtana ja jõudsime järgmisesse ringi.

