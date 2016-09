Justin Bieberi süda on jälle vaba ()

Justin Bieber alustab sügist vaba mehena – TMZ.comi teatel läks ta hiljuti lahku oma viimatisest sõbratarist Sofia Richiest.

Kui Bieberi fännitarid said teada, et tema uusim silmarõõm on laulja Lionel Richie 18aastane tütar, puhkes meeletu pahameeletorm. Nii kui Justin Instagramis järjekordse ühisfoto avaldas, kukuti Sofiat sõimama. Netikommentaaride tulv kasvas nii suureks, et solvunud Bieber pani oma konto lausa kinni.

Nüüd aga on suhe TMZ.comi teatel läbi. Veebikülje allikate kinnitusel polnudki tegu millegi enamaga kui kergekaalulise suveromansiga.