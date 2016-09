Patsient tuleb ortopeedi juurde.

"Doktor, minu jalgadega on midagi korrast ära. Kas te vaataks nad üle?"

Arst palub tal kingad ja sokid jalast ära võtta. Mees teebki nii.

"Kulla mees, ehk on asi selles, et teie jalad on hirmus räpased?" ütleb arst. "Kõigepealt peaksite nad ära pesema."

"Ahaa!" rõõmustab patsient. "Täpselt sedasama ütles mulle ka jaoskonnaarst, aga ma arvasin, et kindlam on ikka spetsialistiga konsulteerida."