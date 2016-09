Kuna Brad Pitti ja Angelina Jolie kirglik armulugu sai alguse filmi “Härra ja proua Smith” võtteplatsilt, pöördusid kõigi pilgud pärast šokeerivat lahkumineku-uudist Bradi uue kauni vastasnäitlejanna poole.

41aastane Jolie, kes oli Pittisse armunud, kui too oli alles abielus Jennifer Anistoniga, andis esmaspäeval lahutuspaberid sisse, viidates ületamatutele erimeelsustele. Tosin aastat koos olnud paar, kel on kolm adopteeritud ja kolm bioloogilist last, abiellus alles kaks aastat tagasi. Kahtlus langes kohe prantsuse näitlejannale Marion Cotillardile, kes mängib koos Pittiga (52) Teise maailmasõja teemalises draamas “Allied” liitlasvägede salaagente.

Kuulu järgi olnud Jolie Marioni peale nii armukade, et abikaasat võtteplatsil külastades keeldus prantslannale teregi ütlemast. Filmis võib Pitti ja Cotillardi näha ülimalt kirglikes stseenides. “Angelinale tundus, et Brad ripsutab võtetel Marioniga tiiba, ja see osutuski tõeks,” kinnitab New York Posti allikas.

Kuid ajakirja People informaator väidab, et Marionil pole maailmakuulsa abielupaari lahkuminekus mitte mingit rolli. Cotillard olevat kõlakatest äärmiselt häiritud, kuna ta on õnnelikus abielus näitleja ja lavastaja Guillaume Canet'ga. Neil on viieaastane laps.