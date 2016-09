Kuigi seni on räägitud, et reklaamiärimees Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjad, mille allkirjastas 2014. aastal Keskerakonna toonane peasekretär Priit Toobal, pole veel erakonnale rahalisi nõudmisi toonud, näitavad vaidlused Eesti kaubandus-tööstuskoja arbitraažikohtus ning Harju maakohtu määrus, et Pettai on garantiikirjad käiku andnud.

See tähendab, et Keskerakonnal on vaja Pettaile maksta üle 700 000 euro. Tegelikult andis Pettai garantiikirjadest tulenevad nõudmised sisse juba juulis ja vaidlused arbitraažikohtus toimusid augustis.

Septembri alguseks, kui Keskerakond kriisikoosolekul garantiikirju arutas, oli Pettai erakonnale juba hoobi andnud ja vähemalt mõni Keskerakonna juht pidi seda teadma. Avalikkusele suunati aga sõnum, et kõik on korras ning Pettai on Keskerakonna pikaaegne ja usaldusväärne partner.

