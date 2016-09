Kriis piimanduses näitab taandumise märke - toorpiima kokkuostuhind on pika madalseisu järel taas tõusuteel ning aastavahetuseks võib hind ulatuda 27 sendini kilogrammi eest ning sellisel tasemel jõuaks paljud piimatootjad juba tulude ja kuludega nulli. Tarbijate jaoks tähendab see aga, et kallinevad ka poelettidele jõudvad piimatooted, vahendab ERRi uudisportaal.

Pärast piimahinna rohkem kui kaks aastat kestnud langust ulatus statistikaameti andmeil Eestis tänavu juulis keskmine toorpiima kilogrammi hind pea 20 sendini. Augustis teatas esimesena Saaremaa Piimatööstus, et tõstab hinda 23 sendini kilogrammilt ning seejärel tõstsid hindu ka mandri tööstused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oktoobris tõuseb hind veelgi ning ulatub Solovjovi kinnitusel vähemalt 25 sendini kilogrammi eest.