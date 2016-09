Kuidas muuta suhe tugevamaks ning intiimsemaks? Ilmselt arvate, et sellele järgneb terve rida asju, mida te peate tegema? Vale puha!

Selleks, et sinu ja su kallima suhe oleks lähedane, intiimne ning kestaks aastaid, ei pea sugugi hakkama midagi äärmuslikku tegema. Piisab ka ühest väga lihtsast asjast, kirjutab Metro.

Nimelt näitab Ameerika, Kanada ja Suurbritannia ülikoolide poolt läbiviidud uuring, et paaridele teeb head see, kui nad vaatavad koos telekat. Seejuures ei tähenda see sugugi seda, et istude tunniks teleri ette ja vaatate uudiseid, vaid pigem seda, et vahite koos tundide kaupa seriaale ja filme või veedate terve nädalavahetuse kahekesi teleri ees.