Kui naistel on botox, siis meestel on scrotox, kuid sellega ei siluta sugugi näonahka, vaid hoopis midagi muud...

Naised võitlevad kortsudega botoxi abil. Samamoodi käivad kortsud närvidele meestele, kuid mitte sugugi näos, vaid hoopis munanditel, kirjutab Metro.

Meeste seas on viimase aasta jooksul saanud tõusvaks trendiks iluprotseduur, mida tuntakse scrotoxi nime all ehk siis botox munaditele. Protseduur maksab veidi üle 3200 euro ning viimase aastaga on ainuüksi Suurbritannias huvi selle vastu kahekordistunud.

Lisaks sellele, et scrotox muudab kortsuliseks muutunud munandid siledamaks, vähendab see ka higistamist ning muudab allpool vööd oleva osa suuremaks.