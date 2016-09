24. minutil sündis Klavani tabamus, mis viis Liverpooli kohtumist 1:0 juhtima. Ülejäänud väravad lõid Philippe Coutinho ja Divock Origi vastavalt 50. ja 54. minutil.

24: Coutinho whips the corner in and Derby fail to clear - the Estonian slots home from six yards.



[0-1] #DCFCvLFC pic.twitter.com/LF06nPRb4y