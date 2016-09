Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan lõi teisipäeva õhtul Liverpooli särgis oma esimese värava ja aitas koduklubi kindla 3:0 võiduni. Kuigi võistkonna peatreener Jürgen Klopp ei nimetanud Klavanit pärast mängu antud intervjuudes nimeliselt, kiitis ta kõiki mängijaid.

"Lõime kolm väravat ja hoidsime enda oma puhtana. Täna oli hea mäng ning kõik tegid hea esituse," sõnas Klopp koheselt pärast mängu Inglismaa meediale.

"Tänane kohtumine oli meile tähtis. Me ei lasknud vastaseid matši tagasi. Kuigi mulle viimased viis-kümme minutit ei meeldinud, oli tänane hea kohtumine. Tunnen, et oleksime saanud paremini mängida, aga meil on aega ennast parandada.

Mõned mängijad said täna võimaluse, et ennast näidata. kas oleksime saanud paremini mängida? Jah. Kas see luges täna? Ei. Loomulikult olen õnnelik, sest pääsesime ju järgmisesse ringi. See loeb. Me olime parim meeskond, eks?"