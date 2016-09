Tallinna Loomaaia elevandid nosivad lemmiktoiduna kõrvitsaid, sest täna jõudis usinatelt aednikelt loomaaeda üle tonni kõrvitsaid, millest enamik koguti Saaremaalt Leisist, aga ka mujalt Eestis, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Elevandil on niivõrd hea haistmismeel, et ta juba praktiliselt kilomeetrite peale pidi tundma lõhna ja kuulma helisid ja kõike. Nii et kui me siin kõrval midagi laadime, siis on selge, et ta üritab saada ka midagi kõrvalt," rääkis loomaaia juhtivspetsialist Anne Saluneem.

Loomaaia isaelevandi päevane toidulaud kaalub 150, emaelevandi oma 100 kilogrammi ringis. Kõrvits on elevandi maiuspala, hommikuhelbeid asendab aga jõusööt ja põhitoit on oksad, hein, rohi, puuvili, mahlajook või tee ja õhtusöögiks on tavaliselt juurvili.