Käed ja jalad on marraskil. Nägemine on puudulik, sest kontaktlääts on kadunud. Kiiver on pooleks, kuid pea õnneks ei tuika. Ometi on võistlusvahend katki - just selline oli Rio paraolümpiamängude grupisõidus startinud eestlanna Mari-Liis Juuli seis pärast valusat kukkumist. Eesti naine on aga kange - katkestamine ei tulnud mõttessegi!

Kooliajal kõvasti rahvasporti teinud Juul vigastas 2009. aastal liiklusõnnetuses õlavarrepõimiku. Pärast õnnetust keskendus Juul tõsisemalt rattasõidule ning teenis eelmisel aastal C5 võistlusklassis MMil eraldistardis seitsmenda ja grupisõidus kuuenda koha.

Augusti viimastel päevadel sai Juul kutse oma elu esimestele paraolümpiamängudele ning naine oli väga elevil. Eraldistart kulges positiivselt - 36aastane parasportlane teenis üheksanda koha ning parandas ühtlasi oma kiiruserekordit. "Sain endast ikka maksimumi anda, seni olin sõitnud napilt alla 37 km/h, nüüd oli uus kiirus 37,28 km/h. Sain vaatamata tuulisele ilmale ja kuuele tagasipöördele ühtlaselt kihutada," rõõmustab ta.

Alustuseks kiiruserekord