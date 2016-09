"Ma võin kinnitada, tuginedes – ma ei ütle, missugustele – teatud andmetele, et meil on organiseeritud 5. kolonn, umbes 5000 hästi organiseeritud ja väljaõpetatud noort meest, kes osalevad mitmesugustes laskeklubides, paintball’ i-klubides, jahiseltsides ja muudes sellistes.

Endine luurekoordinator Eerik-Niiles Kross : et kaitsepolitsei teadmata on Eestis organiseeritud salaarmee, kuulub ufonduse valdkonda.

Kellel on brigadirid, kes käivad harjutamas küll Männiku karjääris, küll muudes kohtades ja kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga," rääkis Mart Helme Vikerraadio saates "Reporteritund", vahendab ERR .

"Helme solvab eestivenelasi"

Endise luurekoordinaatori, praeguse riigikogulase Eerik-Niiles Krossi (RE) sõnul on Mart Helme väide, et Eestis leiduvat 5000 hästi organiseeritud ja välja õpetatud nn 5. kolonni võitlejat, vastutustundetu sõgedus. "5000 meest oleks umbes brigaadisuurune üksus.

Sellise hulga meeste väljaõpetamine ja kokku harjutamine on ka avalikult ja riikliku ressursi puhul aastaid kestev ja keeruline ülesanne.

Väide, et kaitsepolitsei, Kaitseliidu, muude riigikaitsestruktuuride ja tähelepanelike kodanike silme all ja teadmata on Eestis organiseeritud mingi salaarmee, kuulub ufonduse valdkonda," ütleb Kross.

Tema sõnul leidub Eestis inimesi, kes on meelestatud Eesti iseseisvuse või meie riigikorra vastu, kindlasti on mõned neist ka mõnes paintballi või laskeklubis. "Eesti julgeolekuasutustel on nii neist isikutest kui nende tegevusest pidev ja põhjalik ülevaade.

Ent tegemist on üksikute juhtumite, mitte tuhandetega. Vastutustundetuks muudab sellise jutu aga selles sisalduv lahmiv aluseta süüdistus. Sisuliselt ütleb Helme, et iga eestivenelasest jahimees ja paint-ballimängija võib olla riigi-

vaenulik sabotöör. Võimalik, et sellega tahetakse külvata hirmu, aga pigem siiski vast eelarvamusi ja umbusku," räägib Kross.

"Samaaegselt Helme lihtsalt solvab neid tuhandeid eestivenelasi, kes on läbinud väljaõppe Eesti kaitseväes ja on Eesti reservväelased, teenivad missioonidel või armees, politseis, kaitsepolitseis ja päästeteenistuses ning on kindlasti valmis maha suruma nii päris kui Helme poolt unes nähtud ohud, kui need peaksid realiseeruma."

Endise siseministri ja keskkriminaalpolitseiniku Kalle Laaneti sõnul on Mart Helmel avaliku elu tegelasena moraalne kohustus ühiskonna ees anda teada, millistele allikatele ta tugineb, kui ta väidab eespool nimetatut.

"Juhul, kui ta keeldub allikat avaldamast, on tegu ühiskonnas paanika külvamisega, mille eesmärk on tähelepanu tõmbamine presidendikampaanias," ütleb praegune reformierakondlasest riigikogulane Laanet.

Presidendikampaania

"Saan ainult kinnitada, et minul sarnast informatsiooni ei ole. Samas ei saa välistada, et inimesed on koondunud klubiliseks tegevuseks mõnikord ka rahvuslikul alusel, aga siduda kõiki neid klubisid viienda kolonniga on meelevaldne ja vastutustundetu," kommenteerib endine kapo juht, praegune riigikogulane Raivo Aeg (IRL).

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson (IRL) leiab, et Mart Helme väljaöeldu kõlab provokatiivse tähelepanuotsimisena. "Tegemist on presidendikampaaniaga, milles Helme püüab jätta muljet endast kui eestlaste eest seisjast. Tegelikult töötab selline retoorika riigipeaks pürgijalt pigem ühiskonda lõhestavalt," ütleb Mihkelson.

"Mul pole põhjust kahelda, et Eesti põhiseaduslikku korda kaitsma seatud asutused, sealhulgas kaitsepolitseiamet, teevad oma tööd hästi ja tõrjuvad eos meie sisemist stabiilsust kõigutada võivad ohud. Eriti viimastel aastatel on Eestis tehtud palju ära nn hübriidohtude tuvastamiseks," räägib ta.

"Pole mingi saladus, et Venemaa on 1990. aastate algusest kasutanud oma kaasmaalaspoliitikat lagunenud impeeriumi ruumis mõjujõu tekitamiseks või hoidmiseks. Eestis väljendus see kõige eredamalt 2007. aastal pronksiöö sündmuste ajal. Toona oli tegemist ebaõnnestunud katsega sütitada sisemist ebastabiilsust Eestis."

"See on väga tõsine väide ja tõsiseid väiteid tuleb ka tõsiselt põhjendada. Helme seda kahjuks teinud ei ole ja sellisel kujul on see hirmu külvamine (kelle huvides küll?)," sõnab endine kohtunik, praegune reformierakondlasest riigikogulane Rait Maruste.

Julgeolekuekspert Jaanus Rahumägi ütleb, et kõik inimesed, kes võiksid endast Eesti riigile ohtu kujutada, on kapole teada ja kontrolli all. "Kapo kontrollib olukorda Eestis," ütleb Rahumägi, kinnitades, et mingite organiseerunud salajaste kampade olemasolu on täielik jama.

"Kõikide vaba aja legaalsete klubide tegevus Eestis on kiiduväärt ja toetamist väärt ja nende lojaalsuse ja seadusliku tegevuse kahtluse alla seadmine on väga kahetsusväärne," räägib ta. "Helme ajab ühiskonda põhjendamatult ärevusse ja see ei ole aktsepteeritav ja on täiesti põhjendamatult üle vindi."

Aastaid kapos töötanud inimese sõnul tuleb Helme juttu võtta kui osa presidendikampaaniast. Väheusutav, et nimetatud klubides valmistuvad vene noored Eesti-vastaseks tegevuseks, märgib ta.

Kommenteerides Mart Helme väiteid, teatas kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp: "Kaitsepolitsei ei kinnita selliseid väiteid."

Löömameestega on kohtutud?

Eilses Postimehes kirjutab Ivan Makarov: Mart Helme teatas ERRis 5000st hästi organiseeritud vene sõdalasest Eestis, Artemi Troitski rääkis hiljuti vene Postimehele oma kohtumisest just selliste löömameestega, kes on valmis ründama eestlasi. Kui see vähegi vastab tõele, siis oleme tõsises hädas.