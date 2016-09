"Koer tuli meie perre pärast pikka arutelu, et vajame maale kolides valvurit. Võtsime Pürenee mäestikukoera – ta kaitseb omasid, aga valvab hästi seda ala, kus oma perenaise ja peremehega elab," õhkab jalgpallikohtunik Anni Rahula, et tema ja abikaasa Tomi peres on nüüd üks neljajalgne.

Koerapoiss, kes Rahulate perre tee leidis, sai nimeks Echo de’Chien Fifa. Kutsikas pärineb Echo de’Chien kennelist, kelle kodulehel seisab: Pürenee mäestikukoerad on valveinstinktidega pere- ja seltsikoerad, väga intelligentsed, usaldusväärsed ja südamlikud, kuid väga isepäised ja kangekaelsed.

Anni ütleb, et tema isakodus on olnud kaks sama tõugu koera ja seetõttu oli ta tulevase pereliikme tõuomadustega hästi kursis.

"Teadsin, et sel koeral on hästi hea süda, ta on tark, tubli ja muidugi ka väga armas. Rotveilerit ma ei võtaks," ütleb Anni ja tunnistab, et tegelikult kardab ta koeri väga.