Riigikogu liige Heimar Lenk kasutas oma kuluhüvitistest üle 230 euro, et ajalehtedes naistepäeva puhul enda pildiga ehitud tervitused edastada. Nii peabki valijaid meeles pidama, on rahvasaadik veendunud.

8. märtsi Võrumaa Teatajas on Lengi särtsakas kuulutus. Punane lips ees, naeratab Lenk otse lugejale – kõrval on punased tulbid ja roosal taustal tekst, kus Lenk nendib, et naisteta on maailm kurb!

Ja kutsub seejärel kuulama Marta raadios samal päeval kahel korral eetrisse minevat muusikasaadet "Igihaljad laulud naistest ja armastusest".

Selle reklaami eest maksis Lenk 95,22 eurot ja edastas arve hüvitamiseks riigikogu kantseleile. Lengi kuluhüvitistest selgub, et ta esitas veel kolm sarnast arvet: 40,96, 57,60 ja 38,40. Ühtekokku kanti Lengi kontole nelja kuulutuse eest tagasi 232,18 eurot.