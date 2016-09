Tšiili tugevuselt kolmanda liiga mängus Trasandino ja Deporter Melipilla võistkondade vahel jooksis platsile koer, kes jäi uudistama ühe tiimi värava ees. Imelisel kombel oli ta täpselt õiges kohas, et tõrjuda ründava meeskonna löök. Tundub, et ta on parem väravavaht postide vahel seisvast inimesest, kes ei suutnud palli peatada.