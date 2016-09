"Alkohol zombistab. Kriitikameel kaob ja kellelgi pole huvi zombiga koostööd teha. Zombit saab ära kasutada, aga mitte temaga koostööd teha," teab näitleja Jan Uuspõld oma kogemusest. Alkoholist on ta täiesti prii juba rohkem kui paar aastat.

Sõltuvusest ei vabanenud Jan (42) ühe ropsuga, vaid selleks kulus palju aega. "Enne täielikku loobumist oli kolm ja pool aastat veel sellist kompamist, kui ikka mõnikord libastusin. See on lihtsalt asi, millega tuleb arvestada.

Aga jah, nüüd pole ma juba kaks ja pool aastat võtnud tilkagi. Olen juba sellises staadiumis, et ei pea sellele isegi mõtlema. Samas olen omal nahal tundnud, missugust kokkuvõtmist see tähendab. See on ikka ülimalt raske. Nõuab väga heade asjade kokkulangemist."

Jani elus sai määravaks eelkõige see, et alkohol hakkas segama näitlemist. "Mingil hetkel lihtsalt tundsin, kuidas mind mülkast välja tõmmati.