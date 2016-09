"Erilist seletust polegi, miks mina sain lüüa. Mängule sõites arutasime mõne kutiga, kes peaks penaltit lööma, kui selle saame. Ma ütlesin, et võin lüüa ja nii see läkski," sõnas 24aastane puurilukk.

Teisipäeval õhtul juhtus Evald Tipneri Eesti karikavõistlustel midagi, mis on jalgpallis küllaltki harukordne - väravavaht lõi penaltist värava. Selllise teoga sai hakkama Rakvere Tarva puurivaht Marko Meerits.

"Samuel Vard hakkas karjuma, et "Meerits, Meerits, tule löö". Poisid vaatasid mulle otsa ja nad usaldasid ming ning niimoodi läksingi," kirjeldas väravavaht. Penalti löömises midagi väga rasket kangelase sõnul polnud.

"Jälgisin, kuhu poole vastaste väravavaht liigub ning lihtsalt lõin enda poolt vaadates paremale poole, puurilukk hüppas teisele poole. Jalaga tunnen end niikuinii hästi ja ma polnud üldse närvis. Teadsin, et lihtsalt on vaja ära lüüa," kommenteeris Meerits.

Tema koll vähendas vahe minimaalseks, kuid järelejäänud ajaga ei suutnud Rakvere väikest imet korda saata ning kohtumine kaotati 2:3.

"Väravavahil on alati teistsugune tunne penaltit lüüa, aga kuna me ikkagi kaotasime mängu, mida läksime võitma, siis erilist rõõmu sellest polnud. Oleks see olnud võiduvärav, oleks tunne hoopis teine," sõnas Meerits.