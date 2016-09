Kaksikud 8.53 – Kuu Kaksikutes. Võimalik, et sul õnnestub täna teistele taas tõestada, kui kiire ja taiplik sa ikka oled! Seega võidad täna kindlasti kiiruses, kuid kaotad süvenemises ja põhjalikkuses.

Vähk Oled unistav ja viibid oma sisekosmoses. Sul võib olla tunne, nagu püüaks keegi sinu eest mingit suurt saladust varjata. Osaliselt võib see ka õige olla. Selle vastu aitab kõige paremini avameelsus.

Lõvi Täna on sul silma väga peenekoeliste ja samas praktiliste detailide märkamiseks, seetõttu võid edukalt käima lükata mõne ettevõtmise, kus on vajalik nii kiirus ja kohanemisvõime, kui ka püsivus ja süsteemsus.

Neitsi Tunned täna vajadust teha midagi erilist, kuid see võib kukkuda väga veidralt välja. Jälgi täna oma kehakeelt – liigutusi ja miimikat – need võivad olla reetlikud!