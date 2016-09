Levadia Trump : tugevad leegionärid. Kui üldiselt tuleb hinnata Levadia tänavust komplekteeritust kiduraks (vt allpool), siis piiri tagant toodud mehed on end igati õigustanud ning eranditult mulluse hõbedameeskonna üliolulised lülid. Enamgi veel, kõik viis (Tabi, Gando, Jevgeni Kobzar, Anton Mirantšuk ja Alan Gatagov) on septembri keskel ajakirjanike postkasti potsatanud InStati põhjaliku statistika järgi oma positsioonidel kogu Premium liiga parimate seas.

Eesti jalgpallimeistrivõistlused on jõudnud lõpusirgele, aga endiselt puudub isegi aimatav vastus hooaja tähtsaimale küsimusele: kes tõstab novembrikuus pea kohale võidukarika? Teoreetilisi tiitlinõudlejaid on endiselt neli: FC Levadia, FC Infonet, FC Flora ja Nõmme Kalju. Õhtuleht toob otsustavate mängude eel välja iga meeskonna tugevuse ja nõrkuse.

Must notsu: komplekteeritus. Sergei Ratnikov pärandas Igor Prinsile satsi, kus on ideaalolukorras (kõik terved ja mängukeeluta) 15 meest, keda ta võib südamerahus platsile saata. Tiitlinõudleja kohta ebanormaalselt õhukese koosseisu nahka läks ülitiheda mängugraafikuga augusti lõpp (kaotused Kaljule ja Narva Transile), kus mõni mees vantsis juba avapoolajal. Hooaja saba võib Levadial samuti nugadele minna, sest ühe kaardi kaugusel mängukeelust on seitse levadialast.

Infonet

Trump: stabiilsus. Kui mullu maksis Lasnamäe tippklubile medali see, et nad jätsid konkurentidest enam punkte üle Eesti laiali (nt viigid Tammeka, Pärnu ja Viljandiga), siis tänavu on pilt kardinaalselt erinev. Peale pealinnaklubide on Infonetilt punkte röövinud ainult Sillamäe Kalev (kolm viiki), mis on rivaalidest parem näitaja ja kompenseerib selle, et omavahelistes matšides ollakse napilt kesiseima punktisaagiga (vt tabelit).

Seejuures on oluline märkida, et Aleksandr Puštovi meeskonda ei löönud rivist ka eurosari, mõni vigastus või mängukeeld. Tuleb uus mees asemele ja võetakse kohustuslikud kolm punkti ikka ära. Sestap määravad Infoneti lõppkoha järelejäänud kohtumised Kalju ja Levadiaga. Mujal ei maksa nende vääratust oodata.

Must notsu: ülemäärane agressiivsus. Lasnamäe meeskonna jõuline ja kohati suisa vastaseid lõhkuv stiil on nende teadlik valik. Ent vahel on see edu asemel teinud karuteene. Infonet on tänavu kaotanud neli liigamängu, millest kolm (kaks viimast Floraga ja aprilli lõpus Kaljuga) on läinud rohkem või vähem selle nahka, et on lõpetatud kümnekesi. Kokku on Infoneti mehed teeninud 57 kollast ja 5 punast kaarti. Võrdluseks: Levadia 56+5, Kalju 54+2 ja Flora 33+1.

Flora

Trump: ladus ja loominguline mäng. Flora ründearsenal on esinelikust kõige mitmekülgsem. Nad võivad ühtmoodi efektiivselt rünnata nii vasemalt, paremalt kui ka keskelt. Neil on olemas õhujõud, keda standardolukordade puhul trahvikasti tuua ning Zakaria Beglarišvili näol ka suurepärane söödumeister ja vajadusel kauglööja. Kõik see kajastub selles, et Flora sooritab keskmiselt kõige rohkem pealelööke (16,8) ja on löönud selgelt enim väravaid (76). Viimase aja punktikaotused on puhtalt tingitud individuaalsetest eksimustest.

Must notsu: Tartu Tammeka. Kõlab naljakalt, aga reaalsus on see, et tiitlikaitsja jättis tänavu ülikoolilinna seitse üliväärtuslikku punkti (kaks viiki ja kaotus). Seejuures eelmise vooru 2:3 allajäämine võis panna ka lõplikku hoobi Flora meistripüüdlustele.

Mäng, nagu ülalkirjeldatud, Argo Arbeiteri käe all toimib, ent septembrikuiste matšide valguses paistab, et florakate suur kaasatus eri rahvuskoondistesse maksab klubile sügisel pisut kätte. Näikse, kas Floral õnnestub juuli lõpus – augusti alul saavutatud hea rütm taastada ning konkurentide kaasabil veel tõsiselt tiitliheitluses kaasa rääkida.

Kalju

Trump: standardolukorrad. Vasakkaitsja Andrei Sidorenkovi ohtlikud vintpallid on läbi hooaja pakkunud nii kõneainet kui ka päästnud Kaljule mõnegi olulise võidu või viigi. See on element, mida peatreener Sergei Frantsev treeningutel süsteemselt lihvib ja mida kardab iga vastane. Nagu näitas ilmekalt laupäevane mäng Pärnuga, siis pole Sidorenkovil probleemi ka palle otse võrku keerutada. Ja tolle vastu ei aita ükski drill…

Lisaks on Kalju ja Infonet ainsad, kes ei saa allapoole esikohta (võimalus on ka koha jagamine, mis tähendab lisamängu) langeda, kui neil õnnestub kõik järelejäänud mängud võita. Seega, ole vaid ise mees ja too punktid koju.