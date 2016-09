Venetsueela esiliiga jalgpalliklubi Trujillanose mängijad langesid riigi kirdeosas relvastatud röövi ohvriks ning kuus meest võtsid mõnelt jalgpallurilt isegi särgi ja jalanõud.

Meeskond oli pärast mängu Maturinis teel oma kodulinna Valerasse. Võistkond oli 1000 kilomeetrisest teekonnast läbinud ligi 300, kui öösel umbes kell 02.30 peatasid Anzoategui osariigis peatasid bussi kuus relvastatud meest. Röövlid murdsid sõiduvahendisse sisse ning käskisid juhil minna väiksemale teele. Bandiidid ähvardasid õhkida käsigranaadi, kui keegi helistas politseisse või mingi auto neile järgnes.

Meeskonna pressiesindaja ütles BBC Mundole, et röövlid lõid mõnda mängijat, kuid keegi vigastada ei saanud. Mehed hoidsid mängijad kinni üle kahe ja poole tunni, mille ajal võtsid jalgpalluritelt telefonid, sülearvutid, kaamerad, sularaha, käekellad, juveelid ja kõik muu väärtusliku.

Mõned mängijad pidid röövlitele loovutama isegi särgi ja jalanõud. Bandiidid vaatasid läbi ka kõik kohvrid, kust võtsid endale veel riideid ja väärtuslikke esemeid ning isegi jalgpalle. Enne lahkumist võtsid endaga bussist kaasa ka DVD-mängija.

Venetsueelas on praegu väga raske majanduslik olukord ning kuritegevus on viimastel aastatel väga ägedalt tõusnud. Mitmed rahvusvahelised spordiorganisatsioonid on turvalisuse pärast muret tundnud ning sellel põhjusel viis Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon (ITF) Davis Cup mängu Venetsueelast Peruuse.

El @trufc a las 2.30 am fue sometido a un secuestro express en el sector Boca de Uchire, Edo. Anzoategui. (1/5) pic.twitter.com/3uIVbU2f3q — TRUJILLANOS F.C. (@trufc) September 19, 2016