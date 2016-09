Koondise viimase aja suurim küsimärk on keskväljamaestro Vassiljev, kes Poolas särab kui keskpäevane päike, ent sinises särgis tossab tasaselt nagu kustunud lõke. Lisaks mehele endale ka Bialystoki Jagiellonia peatreeneriga vestelnud Reim kinnitas, et ideed, kuidas Vassiljev taas koondises hiilgama panna on olemas, ent…

„Võib ju öelda, et mänge näeb video pealt ka, aga sealt näeb vaid seda osa, mida kaamera võtab,“ lausus Reim. „Oluline on aga näha ka üldpilti, kuidas mängija võistkonnas tegutseb ja mida temalt nõutakse, sest põhitöö tehakse klubis ära. Meil ei jätku lihtsalt aega selleks, et hakata koondises hoopis teisi asju nõudma.“

„Asi ei ole nii lihtne, et võtame sama mänguplaani ja kõik töötab,“ sõnas Eesti rekordinternatsionaal. „Koondises ümbritsevad teda mõnel positsioonil teist tüüpi mängijad kui klubis. Oleneb ka vastasest, kui palju tal ühes või teises kohas ruumi on.

Kindlasti polnud vestluse eesmärk teada, kuidas tema mängida tahaks. Peame lähtuma sellest, mis on võistkonnale kasulik. Kuna tema tugevus on olukordade lahendamine ja mängu ülesehitamine ründefaasis, siis peame talle need eeldused tekitama.“

Kui nädala eest, ametisse pühitsemise pressikonverentsil ei osanud Reim mõistetavalt koondise (väidetavalt kiratsevat) hingeelu kommenteerida, siis tolle reisiga sai ta pildi selgemaks. Detaile ta avalikult ei lahka, sest see on meeskonna siseasi. „Midagi hullu ei olnud, seda võin öelda. Tähtis on mängijaid hästi tunda, kuidas kellelegi läheneda ja temast parim välja võtta. Ei saa kõiki ühe puuga mõõta,“ vihjas Reimgi, et tema eelkäija Magnus Pehrsson ei leidnud iga mehega ühist keelt.

"Meil, nii mängijatel kui treeneritel, on mõtteid ja ideid, kuidas edasi minna. Kindlasti ei hakka me kõike [Pehrssoni ehitatut] ära lõhkuma, selleks pole aega ega mõtet. Kõik, mis sobis ja oli hea, sellega jätkame."

Üks säärane mängija võis olla Hollandi kõrgliigaklubi Go Ahead Eagles’i ründaja Henrik Ojamaa, kes mahtus viimati Pehrssoni valikusse 2015. aasta märtsis. Reim rõhutas, et külastus ei tähenda, et Ojamaa ega täna algava uue reisi sihtmärgid Tarmo Kink ja Siim Luts kuuluksid automaatselt tema oktoobrikuu valikusse. Mõnda aega mittekutsutute käest soovib ta teada, kui suur nälg neil koondise järgi on. Ojamaal olevat see igatahes suur.

„Ta on võtnud viimase aja koondisest väljajäämist kui õppetundi. Eks tal ole endalgi olnud väga palju klubivahetusi ja eneseleidmist. Tundub, et praegu on ta leidnud kindlama paiga, kus saab enda arendamisele keskenduda.“