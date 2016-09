Mind ajendas kirjutama Ats Milleri artikkel „Rohelise energia pettus”(27. augusti ÕL). Autor oli pettunud eri tehnoloogiates, mis lubavad inimestele puhtamat eluviisi. Olen tegelenud Eestis rohelise energia teemaga kümme aastat ja see asi kurvastas mind sügavalt, sest see proovib purustada kõike, mille eest olen seisnud.

Esiteks terminoloogia. Juhul kui räägitakse tehnoloogia rohelisusest, siis sellega peetakse eelkõige silmas, et see on keskkonda säästvam, võrreldes mingi teise alternatiivtehnoloogiaga. Tuulegeneraatorid ja elektriautod ei emiteeri süsihappegaasi, aga jäägid kaasnevad nende tootmisega. Kahtlemata tuleb väga kriitiliselt võrrelda eri tehnoloogiate kasutamist, samuti nende tootmisest ja hilisemast utiliseerimist tekkivat kahju. Kuid kahju ei tähenda, et see oleks mõõtmatult suur. Need kahjud on mõõdetavad ja nendega arvestatakse. Internetis on väga lihtsalt leitavad uurimused, kus võrreldakse elektritootmisseadme elutsükli jooksul toodetud elektrit ja emiteeritud kasvuhoonegaase.

Milleri eksimus arutelus peitub selles, et ta tõi välja tuulegeneraatori tootmise saasteallikad, aga jättis tähelepanuta, et näiteks põlevkivielektrijaama ehitusega kaasnevad samuti suured kahjud keskkonnale ja kasutusega tekkiv CO2 heide. Viidatud muldmetalle kasutatakse elektrigeneraatori tootmisel, aga sarnast generaatorit on vaja ka põlvekivielektrijaamas. Tehnoloogiate erinevus on vaid selles, et kui tuulegeneraatorit ajab ringi tuul, siis põlevkivijaamas ajab turbiini ringi põlemisel vabanenud soojusest tekkinud aur, kuid mõlemas on keskseks seadmeks sama võimsusega elektrigeneraator, mille tootmiseks on vaja üsna ühes mahus materjali.