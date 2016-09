Eilset meditsiinitöötajate hoiatusstreiki peeti viimasel hetkel. Vähem delikaatselt väljendudes jäi see nii mõnelegi haigele hiljaks. Kunagi ei lähe mul meelest ühe Tartu härra traagiline lugu – haiglas ei tehtud talle südamefilmi, kuigi lähedased kinnitasid, et mehel on süda haige ja palusid seda teha. Koju saadetud mees suri. Taolisi juhtumeid leiab väikeses Eestis kümneid, kui mitte sadu.

Kindlasti ei olene ravikvaliteet ainult rahast. Kuid nagu näitas hiljutine „Pealtnägija“, lokkab meie meditsiinisüsteemis laristamine. Ja sellest võivad rääkida ka patsiendid, kes peavad analüüse tegema nii perearsti kui ka eriarsti juures. Ühelt poolt on on raha justkui palju, et seda annab mõttetult kulutada, kuid teisalt on paljudele reaalsus see, et ravi saab vaid oma raha eest.

Väidetavalt läheb Eestis ka kultuuri peale hirmus hunnik raha, kuid see on nagu müstiline must auk, mida keegi kunstnikest, kirjanikest ega muusikutest oma silmaga näinud ei ole. Sama on ka meditsiinisüsteemis. See ei ole linnalegend, et arst või õde istub aparaadi kõrval, aga seda sisse ei lülita, sest selle teenuse tarvis on haigekassa raha läbi. Selles pole süüdi direktiive järgiv meditsiinitöötaja, vaid mäda süsteem.

Arst ei tohiks teha tükitööd, mille ühikuks on inimene. Iga protseduur tuleb ära teha hoolimata sellest, kas haigekassa eraldatud raha on otsas või mitte. Ja selleks pole vaja bürokraatiamasina ametnikearmee toitmiseks isegi pabereid määrida.