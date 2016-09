Sotsiaaldemokraatide toetusavaldus valimiskogus kandideerivale Marina Kaljurannale tähendab, et enam pole vaja spekuleerida, kas Eiki Nestor kandideerib või mitte, ja ega sotsid valimisvõitlusesse mõnda musta hobust ei upita. Kuid selgust jõuvahekordade kujunemisse selline samm ei too. Vastupidi – seis läheb järjest segasemaks ja ettearvamatumaks.

Sotside sümpaatia Kaljuranna vastu ei tule üllatusena: mugav ja maailmavaateliselt ohutu president on ühelt poolt parim, mida võimuliidul neist valimistest loota. Hoopis tähelepanuväärsem on, et kuigi juhatuse ja valijameeste koosolekul otsustati hääletamine vabaks jätta, siis erakonna esimehe sõnul on sotsid Kaljuranna seljataha koondunud. Sotsiaaldemokraatide avalik poolehoid Kaljurannale on ninanips reformierakondlikule Siim Kallase leerile, kes olevat toetust Kallasele esitlenud kui investeeringut valitsuse püsimisse. Kuna hääletamisel aga parteipiitsa avalikult plaksuma panna ei saa, ei saa rääkida sotside diilist Kaljuranna poolehoidjatega. Kui ülekavaldamise mängus jõuavad teise vooru aga nii Kallas kui ka Kaljurand, nagu pakub sotside vanameister Jaak Allik, siis on võidumees igal juhul Taavi Rõivas. Seda juhul, kui kummagi presidendiks saamist ei nurja tühjad valimissedelid.

Praegu saame kindlalt öelda vaid seda, et valimiskogu 1. voorus pistavad rinda riigikogus enim hääli saanud Siim Kallas ja Mailis Reps ja toetusallikirjad kokku saanud Allar Jõks, Marina Kaljurand ja Mart Helme. Valijameeste erakondlikku kuuluvust arvestades võib aga ennustada, et teise vooru jõuab kõige tõenäolisemalt Reps, kes asub vastamisi kas Kaljuranna või Kallasega. Ent me ei tea sedagi, kas laupäeval saab Eestile president valitud, sest valimiste läbikukutamisele ei aita kaasa ainult tühjad protestisedelid, vaid ka partnerite ärapanejalikud käigud ja võimetus kokku leppida. Kelle taha võiksid erakonnad koonduda aga riigikogus teisel katsel ja kas leplikult juba kolme eri kandidaati toetanud sotsid usaldaksidki enam oravatega diili teha?

Mõni ime siis, et ametist lahkuda kibeleva presidendi viimane sõnum riigikogusaalist oli: senine valimiskord vajab muutmist.