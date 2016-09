Usume, et Eestit tuntakse kui eesrindlikku IT-riiki, kus muljetavaldava tiigrihüppega jõuti esimeste hulgas moodsasse suhtlusmaailma. Meid teatakse kui progressiivset väikeriiki, kus valitsus suhtleb inimesega e-riigi kaudu ja parlamenti valitakse elektrooniliselt. Meie noorem ja keskmine põlvkond on ühenduses nii omavahel kui ka laia maailmaga pisikeste nutiseadmete kaudu, president säutsub Twitteris ja tänu taskus olevale ID-kaardile on õigus ja saab suhelda riigi, pankade ja õigussüsteemiga kõikjalt, kus on internetiühendus. Ametnike vastuseis Ent kui seni oleme olnud eelkirjeldatus väga uuenduslikud ja maailmas esirinnas, siis nüüd on hakanud võimust võtma konservatism. Rahandusministeerium tuli hiljuti välja ettepanekuga, et osa avaliku elu ja riigiametite töökohti tuleks Tallinnast välja viia. Nii saaksid ka väljaspool Tallinna elavad kõrgharidusega inimesed erialast tööd. Riik on küll pingutanud, et haridust anda, kuid ei suuda neile mujal kui Tallinnas ja veel mõnes suuremas linnas tööd kindlustada. Koostatud on isegi riigiametite nimekiri, kus saaks Eestis töökohti hajutada. Hoolimata sellest, et oleme ju e-riik ja virtuaalne asjaajamine on mujal maailmas üha rohkem levinud, on meil ses asjas ootamatult müür ees.

Kui valitsus hakkas kaaluma, kas võtta vastu strateegiline suund keskvalitsuse töökohtade pealinnast väljaviimiseks, käis nimekirja lisatud riigiametites läbi suur ehmatus. Keegi ei taha Tallinnast lahkuda ja esialgsed seisukohad tunduvad olevat, et kuidagi ei saa pealinnast ära minna. Nad teavad, et on olemas virtuaalne asjaajamine ja et lähinaabrid skandinaavlased on seda juba edukalt juurutanud. Ometi mingil põhjusel, võib-olla teadmatusest, ei paista see meie valitsejatele sobivat.

Niisiis on kõik Tallinnas asuvad ministeeriumid teatanud, et ei pea võimalikuks pealinnast ära kolida. Nad osutavad mitmekümnele riigiasutusele, kes võiksid oma töökohad Eestis laiali hajutada, kuid nemadki on arusaadavalt vastu. Kui nii edasi läheb, kaotab Eesti õige pea oma e-riigi maine. Rahvusvaheline teadmine, et Eestit valitsetakse kõrgeklassiliselt edasi, kus tahes maailmanurgas peaminister või valitsusliikmed ka juhtuvad olema, võib vankuma lüüa. Meil on ju kõik eeldused asjaajamist veelgi progressiivsemaks teha ja võtta kurss virtuaalsele toimetamisele, mis annab poliitilise taustaga kõrgetele riigiametnikele suurema võimaluse viibida rahva, oma valijate hulgas, mitte kabinetis. Külmunud mõtlemine Ma ei riski eksida, kui väidan, et progressiivne mõtlemine Eesti kõrgemas ladvikus on külmunud. Selle asemel, et maksumaksja raha kokku hoida ja sellega näiteks kodumaisele ettevõtlusele rahvusvaheliseks äriks platvormi sillutada, ehitatakse hirmsuurt ja kallist ministeeriumide ühishoonet. Ja seda ei kuhugi mujale kui Tallinna kesklinna. Olukorras, kus kogu maailm liigub rohkem kaugtöö, virtuaalse töö ja virtuaalse juhtimise poole, püstitatakse meil monstrumministeerium ja plaanitakse riigiametnikkonna suurendamist, kes muide ei loo mitte mingisugust rahvatulu ja on ülalpeetavate rollis.