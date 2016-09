Tänane Õhtuleht uuris seitsmelt valimiskokku kuuluvalt spordirahva esindajalt, kuidas ja miks nad laupäevastel presidendivalimistel hääletada kavatsevad?

1988 Seouli olümpial koos vend Tõnuga purjetamises hõbe- ja neli aastat hiljem Barcelonas pronksmedali võitnud Toomas Tõniste (IRL) esindab valimiskogus Viimsi valda ja hääletav avavoorus Allar Jõksi poolt.

Otsust põhjendas Tõniste nii: "Hääletan Allar Jõksi poolt. Mul on endal pikaaegne Riigikogu kogemus (Tõniste töötas parlamendis 2007-2015 – toim), mistõttu ei taha enam kuulda parteilistest kandidaatidest, kes on paratamatult sõltuvad või kellelegi teene võlgu. Loodan, et president kuulab Eesti rahva sõnumeid ja ei oota kõrvad lontis, mida Brüsselist öeldakse, vaid hoiab selja sirgena ega pea Eesti rahvast harimatuteks."

