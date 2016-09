Eile õhtul otsisid piirivalvurid Võrumaal hooldekodust lahkunud 69-aastast meest, kes leiti mõned tunnid hiljem lähedalasuvast soost.

Eile pärastlõunal kella poole viie ajal sai häirekeskus teate, et Võrumaal Meremäe vallas on hooldekodust lahkunud 69-aastane mees ja tema liikumissuund on teadmata. Hooldekodu töötajad otsisid meest esialgu omal käel hoone ümbrusest, kuid paraku tulemusteta.

Juhtumile reageerisid Piusa ja Luhamaa piirivalvurid ja koos teenistuskoerte ning ühe vabatahtliku päästjaga asuti kohe läbi kammima lähedalasuvaid metsatukki ja teid. Samuti kontrolliti mehe võimalikke sihtpunkte ning küsitleti kohalikke elanikke, kes paraku abistavat infot anda ei osanud. Oli teada, et terviseprobleemide tõttu on mehe liikumine raskendatud ning tavaliselt kasutab ta selleks abivahendit, mistõttu võis ta hooldekodu ümbritseval ebatasasel maastikul hätta sattuda.

Poole kaheksa paiku kuulis üks kohalik mees appihüüdeid ja andis sellest piirivalvuritele teada. Otsijad liikusid erinevates suundadest hääle poole ja peagi leidis otsingutel osalenud vabatahtlik mehe hooldekodust umbes kilomeetri kauguselt soost. Mees oli vajunud säärteni niiskesse pinnasesse ja ei pääsenud omal jõul enam liikuma. Piirivalvurid aitasid peavalu kurtnud ja alajahtumise tunnustega mehe soost välja ja andsid ta üle meedikutele.

Piusa kordoni piirivalvur Tanel Kumm kirjeldas, et olukord oli kriitiline, kuid õnneks jõudis abi sohu vajunud meheni õigel ajal. „Praegu on hilisõhtused ja öised temperatuurid ohtlikult madalad ning maastikul hättasattunu jaoks tähendavad sellised tingimused suurt riski mitte ainult tervisele aga ka elule. Aegsalt häirekeskusele edastatud info kadunud mehest võimaldas otsingud käivitada ja abivajaja üles leida vahetult enne suuremat ohtu,“ sõnas Kumm.