My lovely home town of Northumberland Heath pic.twitter.com/BiWYb55ExJ

Kohalik naisterahvas rääkis, et oli šokeeritud nähes kaklemas koolivormis lapsi. Naise sõnul saabus politsei kiiresti sündmuskohale ning kaklejad hakkasid politseile solvanguid karjuma. "Me ei tea, kas see lõppes või miks see isegi algas – see on hullumeelne.“