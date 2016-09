Laupäeval New Yorgis pommiplahvatuse korraldanud Ahmad Khan Rahami tabati esmaspäeval. Politsei avastas, et kahtlusaluse abikaasa lahkus hiljuti USAst, vahendas CNN.

USA võimud üritavad Pakistani ja Saudi Araabia võimude abil naist otsida. samuti küsitletakse Rahami sugulasi ja sõpru.

Vastuseta on palju küsimusi. Miks Afganistani päritolu, kuid USA kodakondsusega Rahami plahvatuse korraldas? Kas tal oli kaasosalisi? Miks reisis mees tihti Pakistani ja Afganistani?

Praeguseks on teada vaid see, et kahtlusaluse ja New Yorgis 29 inimest vigastanud pommi vahel on politseikeeles öeldes otsene seos. Samuti peetakse Rahami kätetööks nädalavahetusel New Jerseyst leitud pomme.

Mees vahistati ühes New Jersey baaris. Baariomanik leidis Rahami magamast ja tundis ta uudistes nähtud fotode põhjal ära. Kui politsei kohale jõudis, avas Rahami püstolist tule. Ta sai haavata, võeti kinni ja viidi haiglasse. Väidetavalt pole ta seni soovinud politseiga koostööd teha. Rahamil on võimalik kautsjoni vastu vabaks saada, kuid selleks tuleb maksta 5,2 miljonit dollarit.