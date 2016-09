Politsei palub inimeste abi 9. septembril Tallinnas Nõmme teel asuvast turvakodust lahkunud 16-aastane Anastasija leidmisel.

Korrakaitsjad suhtlesid lähedastega ning kontrollisid olemasoleva info põhjal tema võimalikke asukohti, kuid tüdruku asukoht on senini teadmata. Ligi 165 cm pikk Anastasija eelistab kanda sportlikke riideid ning teksapükse. Olemasoleva info põhjal on alust arvata, et tüdruk võib ringi liikuda eri Eesti paigus, mitte ainult Tallinnas ja Harjumaal.

Politsei palub kõigil, kes on Anastasijat pärast 9. septembrit näinud või omavad tema paiknemise kohta infot, anda sellest teada hädaabinumbril 112.