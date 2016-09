Kõigi aegade kõige suuremaks moekuriteoks ristitud Crocsid kõigi ootuste kiuste ilmselt nii pea siiski kuhugi ei kao.

Selle asemel on nad hoopis moemaailmas kanda kinnitamas. Nimelt tegid Crocsid debüüdi Londoni moenädalal disainer Christopher Kane kevad/suvi 2017 kollektsiooni esitlusel.

Kuigi Christopher Kane'i looming pole kunagi erilisi kriitikanooli pälvinud, siis nüüd arvatakse, et disainer on täiesti arust ära. Selle asemel, et panna modellidele jalga kaunid kingad, lonkisid need piki moelava hoopis marmormustriliste ja kivikestega kaunistatud Crocsides.

Saab näha, kas kõrgmoe Crocsid jõuvad järgmisel kevadhooajal ka poodidesse ja kas need hakkavad maksma sama palju kui ülejäänud disainerkingad.

Crocsifännid võivad aga ilmselt rahulikud olla - enam ei saa keegi öelda, et nad oma valikuga ämbrisse on astunud, sest tegemist on ju hoopis tõeliste trendihittidega.