Täna asetasid justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Hanno Pevkur, Rae vallavanem Mart Võrklaev, Tallinna vangla direktor Hannes Liivak, Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhatuse esimees Urmas Somelar ja Fund Ehitus OÜ juhatuse esimees Ott Kikkas pidulikult nurgakivi uuele Tallinna vangale, mille ehitustööd lõpevad 2018. aasta lõpus.

Justiitsministri sõnul ei saa Eestis vangla kunagi olema luksuslik koht, vaid askeetlik koht vangide kinnipidamiseks. "See on koht, kus vangid kannavad karistust tõsiste seaduserikkumiste eest. Uue ehitise üheks eesmärgiks on tagada ühiskonna turvaturvatunne - uuest vanglast põgenema pääsemine muutub väga keeruliseks," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. "Uus Tallinna Vangla loob parema keskkonna karistust kandvate inimeste taasühiskonnastamiseks, uutes ja turvalisemates tingimustes on ka töötajatel suurem võimalus mõjutada inimest seadusekuulekale käitumisele," lisas justiitsminister.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on tulevases uues arestimajas paremad tingimused nii kinnipeetavatele kui ka töötajatele, lihtsamaks muutub ka transport vangla ja arestimaja vahel. "Loodav kinnipidamiskeskuse hoone aitab oluliselt parandada keskuses viibivate välismaalaste elutingimusi, hoida ära ruumikitsikusest tulenevaid pingeid kinnipeetavate vahel ning parandada personali töötingimusi," ütles siseminister.

RKAS ja Fund Ehitus OÜ sõlmisid 2015. aasta novembris uue Tallinna vangla ehituse peatöövõtulepingu summas 73,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Vangla ehitatakse Rae valda Soodevahe külla. Vanglakompleksi rajamisel pööratakse erilist tähelepanu turvalisusele, energia- ja keskkonnasäästlikkusele, efektiivsele ruumikasutusele ning madalatele ülalpidamiskuludele.

Tallinna vangla uued hooned ehitatakse kambertüüpi vanglana. Lisaks rajatakse vangla põhipiirdest väljapoole arestimaja ja kinnipidamiskeskus.

Vangla eluosakondadesse on kavandatud 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit naissoost süüdimõistetud ja vahistatud isikute jaoks. Eluosakondades on lisaks sellele plaanitud veel 16 kartserikambrit meeskinnipeetavatele ja 4 kartserit naiskinnipeetavatele. Vanglasse on kavandatud kokku 1208 statsionaarset kohta.

Enam kui 60 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga kompleksi arhitekt on Indrek Saarepera ja projekteerija AS Amhold.