"Olen meeldivalt üllatunud - juba esimeses saates esimeste ülesannetega nägime palju võimekaid persoone. Eelmised "sensitiivid" kahvatuvad nende ees. Saade on köitev, tempokas, tundub aus, meeldiv saatejuht, kes on konkreetne, peale loetakse selgitavat teksti. Super! Ootan uusi osasid huviga. Hakkavad tekkima omad lemmikud. Edu tegijaile!" kirjutas Ella .

"Lootsin paremat, sest olen vaadanud Venemaa oma ja see on vinge. Saatejuht on jama, Veber on selline sõnaaher, ei oska kuidagi olla ja Kerro - no ma ei tea sinna ta küll ei sobi. Igal juhul oli selline igav värk," arvas S.

"Saatejuht olgu keegi normaalsem. No ei meeldinud: venelastele ei saa ligilähedalegi!" sekundeeris Villi.

Shirashikkur kirjutas: "Veberi osas nõus, et ei mängi eriti välja, tema vend veelgi mõttetum seal. Aga kui Kerro ei sobi sinna, siis kes üldse sobiks?! Kerro sobib vägagi hästi, pigem soolapuhuja Mang on küsitav, aga las siis olla üks kloun ka žüriis. Kuigi see alalise žürii asi ongi veider, Vene saadetes on žüriis katsetes osalenud inimesed, kelle probleeme lahendatakse."