Peaminister Taavi Rõivase ja tema kaasa, Luisa Värgi peres on kasvamas väike kutsikas Emily. Emily on samojeedi tõugu koer, kes paneb Luisa sõnul pere kindlasti aktiivsemalt liikuma ja teeb igal hommikul oma sabaliputamisega kõigi ärkajate meele rõõmsaks.

"Arvan, et igasse hommikusse on rohkem päikest tulnud, sest see rõõm, kuidas koer pereliikmeid hommikuti ootab, on lihtsalt nii armas," räägib Luisa.

"Ka lapsele on koer kindlasti üks suur muutus, sest meil ei ole peres veel õde ega venda. Seega on Emily lapsele ka mõneti parima sõbra eest."

Artikkel refereeritud Delfist.