1960. aastast peetav liigakarikas on Eesti koondise kapteni leivaisale olnud ära ütlemata edukaks võistluseks läbi aegade. Nimelt on Liverpoolil kõige enam võite, kui 56 aasta jooksul on triumfeeritud kaheksal korral. Finaali jõuti ka eelmisel aastal.

Tänase Inglismaa liigakarika eel, kui platsile on oodata ka meie Ragnar Klavanit, oleks paslik minna veidi ajaloos tagasi ja vaadata, kuidas Liverpoolil varasemalt selles sarjas läinud on.

21. esimesel sajandil on Punased ehk "The Reds" võitjaks tulnud kolmel korral, viimati hooajal 2011/12. See jäi legendaarse Steven Gerrardi viimaseks suuremaks võiduks Liverpooli särgis.

Liverpool võitis liigakarika viimati 2012. aastal (ANDREW WINNING)

Liigakarika võit toob esikoha meeskonnale 100 000 naelsterlingit auhinnaraha, kuid võistlus on kõrgliiga satside seas suhteliselt vähe prestiižne. Kasutatakse tihti noormängijaid ja varumehi. Siiski võitluse edenedes kasvab kõigil isu ning isegi legendaarne Sir Alex Ferguson on sõnanud, et ka selle karika eest tasub võidelda.

Lisaks sellele, et Liverpooli auhinna kapis on enim trofeesid, siis ka finaali esindatuse poolest ollakse esimesed. Lõpuni on jõutud 12 korral, millest võiduks on vormistatud kaheksa. Lähi ajaloost on möödunud hooajal kaotatud finaalis penaltiseerias Manchester City´le ning 2005. aastal Chelsea´le.

Ragnar Klavan on küll vigastuse tõttu mõned mängud vahele jätnud, kuid sooviks kindlasti peatreener Jürgen Kloppi usaldust võita (John Sibley)

Jürgen Kloppi ja Liverpooli jaoks ei saa üksi mängitav liiga olla liiga vähe oluline, sest iga tiitel on meeskonnale tähtis. "Me läheme liigakarikat võitma! Kõige pealt ootab meid ees tugev vastane kolmandas ringis, kelle me peame alistama," teatas peatreener tänase Derby County´ga kohtumise eel.