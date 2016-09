Ainult täna on Tallinnas Lennusadama lipuväljakul vaatamiseks üleval Guinnessi rekordite raamatusse pääsenud maailma suurim legoklotsidest tehtud laev, mille ehitamises lõid kaasa ka eestlased.

Pirakas legolaev valmis laevaettevõtte DFDS 150. sünnipäeva puhul ning selle ehitamise projekti oli kaasatud ligi 7000 DFDSi töötajat, sealhulgas umbes 40 eestlast. Mängulaeva ehitamiseks kulus 1 015 000 legoklotsi, selle pikkuseks on 12 035 meetrit, kõrguseks on 2,72 meetrit ja laiuseks 1,67 meetrit.

DFDSi turundusjuht Merje Vari tõdeb, et logistiliselt oli legolaeva ehitamine väljakutseid esitav. Tuli ju saata legoklotsid DFDSi üle maailma asuvatesse kontoritesse. Igas kontoris ehitasid töötajad valmis mingi osa laevast ning seejärel läkitati legojupid Suurbritanniasse Edinburghi, kus terve laev kokku pandi. Kokku võttis see aega umbes kaks kuud ning valmis laeva esitleti esmakordselt augustis Kopenhaagenis.

Vari räägib, et kuna DFDS, Põhjamaade suurim meretranspordi- ja logistikaettevõte, mis opereerib 55 laevaga 25 liinil nii Lääne- kui ka Põhjamerel, saab 150. aastaseks, oli eesmärk ehitada sel puhul midagi väga suurt, mis jääks meenutama praegust põlvkonda ja oleks tulevastele põlvkondadele kingituseks. See, et maailma suurima legolaevaga ka Guinnessi rekord püstitati, oli meeldivaks boonuseks.

LEGOLAEV Tags: legolaev (Arno Saar)

Homme liigub laev edasi Lätti ning seejärel Leetu. Vari kinnitusel on väga paljud inimesed avaldanud soovi legolaeva oma silmaga näha. Seetõttu on eriline laev järgmise aasta märtsini kõiksugu üritustele broneeritud.