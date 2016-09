20 aastat igapäevast suitsetamist. Viimasel ajal kuni poolteist pakki päevas. Reeglina pakk sigarette või umbes 13 grammi tubakat päevas. Tugev füüsiline nikotiini- ja emotsionaalne suitsetamissõltuvus. Kahju füüsilisele tervisele, pidev ümbritsev tuhatoosilehk ja kulu umbes 100 eurot kuus ehk 1200 eurot aastas. Viimase summa eest saab veidi kõpitsemist vajava mootorratta või paar uusimat iPadi. Õhtulehe suitsetamisest loobumise meetodite katseisik nr 1 hülgas pikaajalise harjumuse ja lasi võõrutusnähtusid leevendada laserteraapiaga.

Mis see laserteraapia – viis seanssi 130 euro eest on –, kuidas see mõjuma peaks ning missugused olid emotsioonid ja füüsilised tunded esimesel ja teisel suitsetamisest loobumise päeval, seda vaata alljärgnevast videost.