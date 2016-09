USA presidendikandidaadi Donald Trumpi vanim poeg on tekitanud sotsiaalmeedias elevust, tuues võrdluse Süüria pagulaste ja Skittlesi kompvekkide vahel.

Donald Trump Jr vihjas võrdlusega sellele, et kui mõned inimesed grupis on ohtlikud, võib selle grupis ohtlik olla igaüks.

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 19, 2016

Üritades veenda, et USA ei peaks vastu võtma ühtki pagulast, püstitas Donald Trump Jr küsimuse: "Kui mul on kausitäis skittleseid ja ma ütlen teile, et kolm neist võivad su tappa, võtaksid sa peotäie?“ Ja lisas: "See on meie Süüria pagulaste probleem.“

"See kujund ütleb kõik," kirjutas ta. "Lõpetagem poliitiliselt korrektne päevakord, mis ei aseta Ameerikat esimeseks.“

Vabariiklaste presidendikandidaadi poja avaldusele reageeris Skittlesi tootja Wrigley kommentaariga: "Skittles on kompvek. Pagulased on inimesed.“

Skittlesi kompvekid (AFP / Scanpix)

"Ma ei tunne, et see on sobiv analoog. Me hoidume aupaklikkusse kaugusse edaspidisest kommentaarist kui millestki, mida me ei saa tõlgendada turundusena,“ ütles Wrigley asepresident Denise Young.

Ei presidendikandidaadid Donald Trump ega ka Hillary Clinton ole juhtumile reageerinud. Küll on seda aga teinud inimesed, kes on postitanud Twitterisse pagulaslaste pilte.