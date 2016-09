Tänase streigi ajal käisime Põhja-Eesti regionaalhaiglas ning küsisime seal ootavate patsientide käest, mida nemad tänasest streigist arvavad ja kas nende arvates streigi tagajärjel ka midagi muutub.

Patsientide arvates peab arstiteenuse kvaliteet paranema, kuna järjekorrad on väga pikad ning riik peaks tervishoidu rohkem rahastama, olenemata sellest, et haigekassa on 33. miljoni euroga kahjumis.

Mida patsiendid veel rääkisid ja arvasid, vaata juba videost.