"Eesti staarid suure läbimurde ootel" uurib täna õhtul, kes on tänastest artistidest kõige suurem tegija rahvusvahelisel muusika-areenil. Mitu asjatundjat toovad tänases saates välja just Laur Joametsa nime.

Cartooni, Kerli Kõivu või Ewer & The Two Dragonsi kõrval jääb tänasest saatest tugevalt kõlama Laur Joametsa nimi. Muusik, kes mängib kitarri USA kantristaari Sturgill Simpsoni bändis ja on üles astunud suurtes Ameerika telesaadetes.

"Laur Joamets on kahtlemata Eesti pillimeeste edulugu," tõdeb ka Mihkel Raud ja lisab, et Joamets on kõige parem näide selle kohta, kuidas tõeline anne, õnn ja õigel ajal õiges kohas olemine edukalt kokku on saanud.