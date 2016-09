Alates maikuust on Piirissaarel olnud kolm suurt põlengut, mille käigus hävines kuus hoonet ja vanausuliste palvela. Pärast möödunud esmaspäevast, järjekorras juba kolmandat põlengut on kohalikud veendunud, et tegemist pole mingi juhusega – põlengute taga on kellegi kohaliku kuri käsi.

Sarisüütaja kahtlustele andis kohalike jaoks kinnitust 12. septembril süttinud elamu, mis oli aastaid seisnud kasutuna. Kui kaks varasemat, mai ning juulikuine põleng, said alguse majast, kus oli elektriühendus ning toimus elutegevus, siis viimases eluhoones polnud juba aastaid midagi sellist.

"Just siis, kui saar on kõige haavatavam, siis juhtuvad sellised asjad. Praam Koidula oli esimese põlengu ajal esimest korda dokis, remondis. Kolmanda põlengu ajal oli praami kapten praamist kaugel ja polnud võimalik üle tuua näiteks tuletõrjeauto," toob saare vallavanem Liina Miks välja huvitava kokkulangevuse.