Mis need seitse abilist on?

D-vitamiin aitab tagada, et keharakud kuulaksid ja vastaksid insulinile - kõhunäärmest eralduvale hormoonile. Üheks eesmärgiks on aidata glükoosil jõuda keharakkudesse, kus glükoos põletatakse energiaks ära.

Kui d-vitamiini on kehas vähe, siis juhtub pigem nii, et glükoosi tarbita energia saamiseks ära, vaid see jääb rasvarakkudesse. D-vitamiini puudus võib viia ka selleni, et aju ei saa leptiini hormoonilt märku, et kõht on täis ja süüa pole enam vaja - nii söödki end üle ja kogud kilosid.

Kaltsium

Kaltsium toimib koos D-vitamiiniga ja aitab vähendada rasvakihti. Kaltsiumi hoiustatakse rasvarakkudesse, mistõttu teadlased usuvad, et rohkem kaltsiumi kehas - seda rohkem rasva ka organism põletab.

Proteiin

Aitab kontrollida nälga. Koos kaltsiumi ja d-vitamiiniga aitab säilitada lihasmassi.

Hiljutised uuringud näitavad, et naised, kes tarbisid päevas kaks korda valku - kaotasid kaalu 3,9 protsenti rohkem kui naised, kes valku piisavalt ei tarbinud.

Omega-3 rasvhapped

Võimaldab tööle panna ensüümi, mis vallandab rakkudes rasvapõletuse. Parandab su tuju ja aitab vastu astuda ka emotsionaalsusest tingitud söömisele.

Monoküllastumata rasvhapped

Pähklid, seemned, pähklivõi, avokaado, teatud rasvad- need aitavad organismil kaloreid kiiremini põletada. Nad hoiavad veresuhkru stabiilsena ja vähendavad ka isu.

Linoolhape - naturaalsel kujul esinev rasvhape, mis sisaldub vähesel määral lihas ja piimatoodetes

Leidub piimatoodetes ning aitab koos D-vitamiini ja kaltsiumiga põletada keharasvu. See aitab veresuhkrul siseneda keharakkudesse, et ei ladestuks rasv - vadi see kasutatakse hoopis energiaks ära.

Polüfenool